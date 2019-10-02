شكرا لقرائتكم خبر عن #الخطيب يتصدر تويتر بعد هجوم رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - #الخطيب تصدر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال الساعات الماضية عقب الأزمة التى دخل فيها رئيس القلعة الحمراء مؤخراً، وانتفض بسبلبها جمهور الفريق بالملايين دفاعاً عن محمود الخطيب.

#الخطيب ينصف رئيس القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعى

وشهت الساعات الماضية حملة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعى من جمهور الأهلى لمحمود الخطيب من خلال #الخطيب على خلفية الاتهامات التى تعرض لها من رئيس الزمالك، والتى جعلت الأهلى يتقدم بعدة خطابات وشكاوى رسمية لأكثر من جهة حكومية لإيقاف هذه التجاوزات.

#الخطيب تصدر تويتر بسبب هذه الأحداث التى خطفت الأنظار من أحداث أخرى كثيرة فى الشارع الرياضى المصرى.

وتضامن الآلاف مع رئيس الأهلى الذى يُعد أحد أبرز أساطير الكرة الأفريقية على مدار تاريخها ويتمتع بشعبية جارفة فى كل دول القارة السمراء والوطن العربى.

#الخطيب يؤكد أن رئيس الأهلى لا يستحق هذه الاتهامات

وذهب بعض المغردين على #الخطيب بالتأكيد أن محمود الخطيب لا يستحق هذه الاتهامات الباطلة، مؤكدين أنه لابد من وضع حد لها منعاً للفتنة التى قد تشتعل بين وقت لأخر بسبب هذه الأمور.

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#الخطيب تصدر تويتر تزامنا مع الخطابات العديدة التى صدرت من مجلس إدارة النادى الأهلى مساء أمس، والتى خاطب خلالها كل جهات الدولة لوقف تجاوزات رئيس الزمالك.

موقع فيس بوك شهد قيام العديد من الصفحات والحسابات الخاصة بتداول خطابات النادى الأهلى لعدة جهات حكومية منها وزير الداخلية ووزير الرياضة ورئيس البرلمان من خلال #الخطيب.

الأهلى يرفض التجاوزات فى خطابات رسمية

وكان النادى الأهلى قد أعلن رفضه القاطع لتجاوزات رئيس نادى الزمالك خلال مداخلات تليفزيونية.

وقرر النادى تصعيد الموقف لكل الجهات المعنية فى الدولة للاضطلاع كل بمسئولياته فى هذه الظروف الحرجة لاسيما أن النادى ترفع كثيرًا فى الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه فى التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن فى الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفى نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذى من المفترض أن يكون ــ مجلس النواب ــ هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.. كما أن مجلس النواب هو الأصل فى التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون.

وإزاء كل هذا أرسل النادى الأهلى العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة فى الشارع المصرى، بسبب تجاوزات رئيس الزمالك، الذى لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التى تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.