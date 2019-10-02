شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح يتصدر ترتيب أفضل مسجل نقاط فى كأس العالم للطائرة بـ35 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر أحمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى للكرة الطائرة الأول ترتيب أفضل مسجل نقاط فى كأس العالم المقام حاليا فى اليابان برصيد 35 نقطة.

وتألق أحمد صلاح فى مواجهتى المنتخب أمام أستراليا وإيران التان شهدتا فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 فى اللقاءين، وصدارة ترتيب المنافسة حتى الآن، بينما جاء محمد عادل فى المركز الثانى كأفضل حائط صد.

ويحصل منتخب مصر للكرة الطائرة على راحة من المباريات غدا قبل أن يلتقى البرازيل فى ثالث مواجهاته يوم الجمعة المقبل.

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نجح منتخب رجال الكرة الطائرة الأول فى تحقيق الفوز على نظيره الإيرانى بنتيجة 3 /1 فى ثان مواجهات المونديال فى مباراة ماراثونية انتهت أشواطها ( 25 /22) , ( 26 /24 ) , ( 25 /18 ) .( 26 /24).

ويطمح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز فى مواجهاته المقبلة بالبطولة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميا.

ونجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى :( 25 /22) , (25 /21) , (25 /23) , ( 25 /18 ).

فيما يستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.