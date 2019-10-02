مصابو الأهلي.. تحسُن حالة متولي.. ونيدفيد يحتاج لشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر بحاجة إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي قبل التواجد في التدريبات الجماعية.
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في ركبته.
على الجانب الآخر أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن خالد متولي مدافع الفريق الأحمر بدأ مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك.
وأضاف الجهاز الطبي أنه ينتظر التئام المزق من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي تمهيدًا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الاهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.
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