الأهلي يستأنف تدريباته الخميس استعدادًا لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، استنئاف الفريق الأحمر تدريباته غدًا الخميس من أجل الاستعداد لمباراة أسوان المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأسوان على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.

وأفاد المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أن فايلر قرر استئناف التدريبات عقب مباراة الإنتاج الحربي الليلة والتي تأتي ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

Advertisements

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدًا الخميس على ملعب "مختار التتش" قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.

الأهلي افتتح مشواره في مسابقة الدوري بالفوز على سموحة بهدف دون رد جاء عن طريق رمضان صبحي.

جدير بالذكر أن الأهلي كانت آخر مبارياته أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، حيث انتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.