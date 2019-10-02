تقرير| الأهلي والإنتاج.. ما الذي اختلف عن آخر مواجهة بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض الأهلي مباراته الثانية في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم عندما يواجه فريق الإنتاج الحربي مساء اليوم على ملعب "السلام".

الأهلي بدأ موسمه في حملة الدفاع عن لقبه للعام الخامس على التوالي بالفوز على سموحة بهدف دون رد جاء عن طريق رمضان صبحي.

في المقابل، حقق الإنتاج الحربي فوزًا كاسحًا على الصاعد حديثًا للدوري إف سي مصر بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.

لكن كيف تغير شكل الفريقين عن آخر مواجهة بينها والتي أقيمت في الأسبوع الـ22 من موسم (2018 -2019).

- الأهلي:

في 16 فبراير من العام الحالي واجه الأهلي منافسه الإنتاج الحربي حيث حقق الأول فوزًا بهدف دون رد جاء عن طريق عمرو السولية.

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الأهلي كان يقوده وقتها مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي إلا أن الجهاز الفني الآن تغير من خلال تواجد السويسري رينيه فايلر والذي سيقود الأحمر الليلة في مباراته الخامسة بجميع المسابقات.

آخر مباريات الأهلي أمام الإنتاج شهدت ظهور هشام محمد وناصر ماهر إلا أن الثنائي لن يتواجدان في مباراة الليلة، حيث انتقل الأول إلى الاتحاد السكندري نهائيًا، بينما انتقل ناصر ماهر لصفوف سموحة على سبيل الإعارة.

سيظهر الأهلي في مباراة اليوم مدعوما بالعديد من الصفقات يأتي من أبرزهم محمد مجدي "أفشة" القادم من صفوف بيراميدز، كما من المتوقع أن يظهر رامي ربيعة وحمدي فتحي في تشكيل الفريق الأحمر أمام الإنتاج بعدما غاب الثنائي عن المباراة الأخيرة.

- الإنتاج الحربي:

على المستوى الفني سيدخل الإنتاج مباراة الأهلي بجهازه الفني كما هو؛ حيث يحتفظ مختار مختار بمنصبه داخل الفريق الحربي والذي كان قاده فنيا بداية من موسم (2016-2017).

وبالنسبة للصفقات، دعم فريق الإنتاج صفوفه بالتعاقد مع 11 لاعب يأتي من أبرزهم باسم مرسي القادم من صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر ومحمد بازوكا مدافع فريق الاتحاد السكندري وإبراهيم عبد الخالق لاعب الإسماعيلي السابق، والمحترف التونسي أيمن الطرابلسي القادم من صفوف النجم الساحلي على سبيل الإعارة.

تشكيل الإنتاج سيشهد العديد من التغييرات خاصة على المستوى الهجومي، في ظل عودة أحمد رؤوف لفريق بتروجت ومحمد مسعد لمصر المقاصة بجانب انتقال محمد حمادة لاعب الوسط لصفوف بيراميدز ومحمد كابونجو الذي انتقل لصفوف طنطا مع بداية الموسم الحالي.