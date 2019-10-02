فايلر أمام مختار مختار.. بين مطاردة هولندية فرنسية أو السير على خطى جوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف الأهلي مشواره في مسابقة الدوري عندما يواجه الإنتاج الحربي في الثامنة مساءً على ملعب "السلام" ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري (2019 -2020).

الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر سيكون في تحد الليلة عندما يواجه الفريق الحربي والذي يقوده المخضرم مختار مختار منذ موسم (2016-2017).

وبالطبع يسعى فايلر إلى مواصلة سلسلة الانتصارات منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر بدلاً من الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لكن اختبار الليلة سيكون أمام مدرب يمتلك سجلًا حافلًا وهو مختار مختار.

مختار مختار واجه الأهلي في 22 مناسبة سابقة من قبل إلا أنه لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة عندما كان وقتها مديرًا فنيًا لفريق إنبي، لكن صاحب الـ67 عامًا يمتلك كيفية إحراج أجانب الأهلي على المستوى الفني.

في موسم (2002 -2003) كانت بداية مختار مختار أمام مدربي الأهلي الأجانب عندما كان وقتها يقود فريق غزل المحلة حيث كان يتولى المهام الفنية للأحمر الهولندي جو بونفرير ليحسم الأخير المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه واجه عندما كان مديرًا فنيًا للأهلي مختار مختار في 8 مناسبات كانت البداية في موسم (2006-2007) ليحسم الأهلي مباراة الدور الأول بالفوز على بتروجيت (4-0).

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وفي مباراة الدور الثاني، حقق مختار مختار أول تعادل أمام الأهلي عندما انتهت المباراة في السويس بهدفين لكل جانب.

موسم (2007-2008) شهد تفوق مانويل جوزيه على مختار مختار حيث فاز البرتغالي في مباراتي الدور الأول والثاني بنتيجة (2-0) و(3-1).

جوزيه عاد ليوجه ضربة قوية لمختار مختار في موسم (2008 - 2009) بالفوز عليه بأربعة أهداف دون رد على حساب بتروجيت، قبل أن تنتهي مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي (2-2).

أولى انتصارات مختار مختار على الأهلي بصفة عامة ومدربي الفريق الأحمر الأجانب كانت في دور الـ16 بكأس مصر عندما تفوق إنبي بهدف دون رد.

وفي آخر مباريات جوزيه أمام مختار كانت في موسم (2011 - 2012) حينها فاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "الجبل الأخضر" معقل فريق المقاولون العرب.

وبعد رحيل جوزيه عاد مختار مختار ليواجه مدرب أجنبي جديد للأهلي من خلال مواجهة الهولندي مارتن يول حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) حيث كان يقود مختار وقتها فريق الاتحاد السكندري في موسم (2015 -2016).

وفي العام الماضي، واجه مختار مختار مدربين أجانب للأهلي الأولى انتهت بالتعادل السلبي عندما كان الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس الجهاز الفني، والثانية انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد حيث كان الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدربًا فنيًا للمارد الأحمر.