طبيب الأهلي يزف أنباء سارة بشأن محمود متولي

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.
وأضاف الجهاز الطبي أنه ينتظر التئام مزق العضلة الخلفية للاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي تمهيدًا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن محمود متولي تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك التي فاز بها الأهلي 3ـ 2 وتوج فيها بلقب البطولة.
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