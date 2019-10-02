ميتشو يجري تغييرات في تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

يجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض خلال مباراة المقاصة المرتقبة المقرر لها مساء غدا الخميس على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق وعودة بعض المصابين.

ومن المقرر أن يعود محمد عبد الغني للعب بجوار محمود علاء في خط الدفاع، في حين سيغيب محمود حمدي الونش للإصابة، و يعود طارق حامد بعد انتهاء إيقافه، ويدرس الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إعادة أشرف بن شرقي للتشكيل الأساسي في المباراة المقبلة أمام الفريق الفيومي، في حين سيستمر مصطفى محمد في قيادة الهجوم، ويفاضل المدير الفني بين أوناجم وخالد بوطيب للاعتماد على أحدهم بجوار مصطفى محمد ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء ويدرس الجهاز الفني خوض التدريب الأخير على ملعب السلام.