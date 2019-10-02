قريبا.. كريم نيدفيد يبدأ التأهيل ويعود لمران الأهلي بعد هذه المدة!

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي والتواجد في تدريبات الفريق الجماعية.
وأضاف أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد واجه سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020،وفازعليه بهدف نظيف سجلة رمضان صبحي.
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