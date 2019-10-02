استعدادا للقاء أسوان.. الأهلي يتدرب بدون راحة عقب مواجهة الإنتاج الحربي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
ويخوض الأهلي مواجهة مهمة في الثامنة مساء اليوم أمام الإنتاج الحربي على استاد السلام ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق فوزه الأول في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز علي حساب سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.
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