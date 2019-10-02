فايلر يضع مع مدرب أحمال الأهلي خطة التغلب على الإجهاد قبل مواجهة أسوان

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

واستهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد أسوان خاصة في ظل الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين المباراتين.

المعروف أن الاهلي سيخوض مباراة الانتاج الحربي الليلة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة لمواجهة فريقها ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.