اليوم.. قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بالإسكندرية

تجرى اليوم الأربعاء حفل مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا فى قصر الحرملك بالإسكندرية، لتحديد المجموعتين بالبطولة التى تستضيفها مصر فى الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل فى طوكيو.

ويقدم القرعة أحمد صلاح حسنى نجم الأهلى والمنتخب الأسبق، ويحضرها مندوبو 8 منتخبات مشاركة هى: مصر المضيفة ونيجيريا والكاميرون وزامبيا وكوت ديفوار وغانا ومالى وجنوب إفريقيا.

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رئيس شركة بريزنتيشن تم خلاله استعراض التجهيزات الأخيرة لحفل القرعة، ووعدت الشركة بتقديم حفل مبهر كما هو العادة فى البطولات الكبرى وتقديم بطولة أمم إفريقيا على غرار بطولة الأمم للكبار التى استضافتها مصر.

وكلف اتحاد الكرة حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بتولى منصب مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.