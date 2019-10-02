صراع قوى بين الإسماعيلى والمصرى فى برج العرب

يستضيف الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، مواجهة فنية ومثيرة بين الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.
ويمتلك الإسماعيلى ثلاث نقاط بعد فوزه فى الجولة الأولى على الجونة بهدف نظيف، فيما اكتفى المصرى بنقطة واحد من التعادل مع حرس الحدود.
ويبحث الدراويش عن تحقيق نتيجة إيجابية امام المصرى، بعد
واستعاد الفريق جهود الثنائى احمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا بعد شفائهما من الاصابة التى تعرضا لها فى مباراة اهلى بنى غاز، ويعتمد الاسماعيلىعلى مجموعة مميزة من اللاعبين منهم محمد الشامى وباهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى ومحمد مجدى واسامة ابراهيم ووجيه عبدالحكيم.
ويدخل المصرى تلك المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد التأهل الي دور الـ32 الإضافى ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عقب الفوز على فريق ماليندى بطل زنجبار بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويعود سعيدو سنبورى وفريد شوفى ومحمود وادى الى التشكيل الأساسى للفريق، بعدما فضل الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال اراحتهم فى مواجهة ماليندى نظرا لضيف الوقت قبل لقاء الإسماعيلى.
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