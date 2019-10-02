موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف لدى صفوفه المصري محمد صلاح، نظيره ريد بول سالزبورغ النمساوي على ملعب آنفيد الخاص بالريدز ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ تنطلق مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ تذاع مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي. ويتطلع ليفربول لتصحيح مساره سريعًا بعد الخسارة أمام نابولى حين يواجه ريد بول سالزبورج النمساوى الذى اكتسح جينك البلجيكى.. ويعتمد الريدز بقيادة مديره الفنى يورجن كلوب على وجود النجم المصرى محمد صلاح الذى يقود التشكيلة المتوقعة للريدز مع ساديو مانى وروبرت فيرمينو فى هجوم الفريق مع وجود ثلاثى فابينيو وجورجينهو فاينالدوم وجيمس ميلنر مع رباعى الدفاع فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندرى روبرتسون والحارس أدريان. نابولى حين يواجه ريد بول سالزبورج النمساوى الذى اكتسح جينك البلجيكى.. ويعتمد الريدز بقيادة مديره الفنى يورجن كلوب على وجود النجم المصرى محمد صلاح الذى يقود التشكيلة المتوقعة للريدز مع ساديو مانى وروبرت فيرمينو فى هجوم الفريق مع وجود ثلاثى فابينيو وجورجينهو فاينالدوم وجيمس ميلنر مع رباعى الدفاع فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندرى روبرتسون والحارس أدريان.

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