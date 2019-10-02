صدام بين برشلونة وإنتر ميلان.. وليفربول يخشى مفاجآت سالزبرج

يترقب عشاق الكرة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات من العيار الثقيل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، حيث يحل إنتر ميلان الإيطالى ضيفًا على برشلونة فى ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعد أن عانى من تذبذب النتائج فى بداية الموسم الحالى وتعادل مع دورتموند الألمانى فى الجولة الأولى كما

تعادل أيضًا إنتر ميلان مع سلافيا براج التشيكى بالجولة ذاتها.. وتقام فى نفس الجولة بين بوروسيا دورتموند الألمانى وضيفه سلافيا براج التشيكى.

ويتطلع ليفربول لتصحيح مساره سريعًا بعد الخسارة أمام نابولى حين يواجه ريد بول سالزبورج النمساوى الذى اكتسح جينك البلجيكى.. ويعتمد الريدز بقيادة مديره

الفنى يورجن كلوب على وجود النجم المصرى محمد صلاح الذى يقود التشكيلة المتوقعة للريدز مع ساديو مانى وروبرت فيرمينو فى هجوم الفريق مع وجود ثلاثى فابينهو وجورجينهو فاينالدوم وجيمس ميلنر مع رباعى الدفاع فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندرى روبرتسون والحارس أدريان.

ويحل نابولى الإيطالى ضيفًا على نظيره جينك البلجيكى ويستقبل فالنسيا نظيره أياكس الهولندى ويلعب لايبزيج الألمانى مع ليون الفرنسى وليل الفرنسى مع تشيلسى الإنجليزى وزينيت الروسى مع بنفيكا البرتغالى.