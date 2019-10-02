عماد النحاس يراقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، متابعة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، التي تقام اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن الجولة الثانية من الدوري العام لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
يحرص النحاس على متابعة المباراة من أجل دراسة نقاط القوة والضعف لفريق الإنتاج الحربي، منأجل التجهيز للمباراة بشكل قوي، بعد تعثر ذئاب الجبل أمام سموحة، والتعادل بهدفين لكل من الفريقين في الجولة الماضية.
يعلم النحاس صعوبة فريق الإنتاج الحربي، لما يملكه من عناصر مميزة بفريقه، وجهاز فني قوي على رأسه مختارمختار المدير الفني للإنتاج، كما تعتبر تلك المباراة ثأرية للإنتاج الذي لم يستطع الفوز على ذئاب الجبل منذ موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، عندما فاز على المقاولون بهدفين لهدف.
ومنذ تلك المباراة، فاز المقاولون على الإنتاج في ٥ مباريات وتعادل في مباراة وحيدة. الجدير بالذكر أن المقاولون يتصدر الجدول العام بشكل مؤقت برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل الإنتاج الحربي، المركز الثالث برصيد ٣ نقاط.
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