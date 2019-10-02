اليوم.. مواجهات شرسة في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية فى مختلف بطولات العالم، حيث يستأنف دوري أبطال أوروبا الجولة الثانية بإقامة 8 مواجهات شرسة، ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزى الذى يضم بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، فى الساعة 9مساءً.
يحل إنتر ميلان ضيفًا على فريق برشلونة فى الساعة 9 مساء اليوم، ويلتقى فريق ليل بتشيلسي فى الساعة التاسعة مساءً، ويواجه أياكس فالنسيا 9مساءً، ولايبزنج يواجه ليون 9مساءً.
تقام مباراة زينيت وبنفيكا 9:00 مساءً، وتلتقى لافيا بروسيا الساعة 6:55 مساءً، وجينك ضد نابولى 6:55 مساء اليوم الأربعاء.
ويستأنف الدورى المصرى مباريات الجولة الثانية بمواجهتين من العيار الثقيل، من خلال مواجهات بين النادى الأهلي والإنتاج الحربى فى 8 مساءً، فيما يواجة الإسماعيلي النادى المصري البورسعيدى فى الساعة 5:30 مساء الأربعاء.
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