منتخب مصر للكرة الطائرة يتصدر مجموعته في كأس العالم بعد فوزه الثاني على التوالي

تصدر منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة رجال مجموعته في بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في اليبان.

ويكتب الفراعنة تاريخا جديدا للكرة الطائرة المصرية بعدما نجحو في تحقيق فوزين متتالين ليتصدرو ترتيب المجموعة في اليوم الثاني من البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركات منتخب مصر في

البطولة.

حيث فاز منتخب مصر على نظيره الاسترالي في المباراة الأولى بنتيجة 3 / 1 وفاز على ايران في اللقاء الثاني بنفس النتيجة.

يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر الهولندى جيدو فيرمويلين ويعاونه المدرب أحمد عاشور، والدكتور أحمد سعودي

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طبيب الفريق، وسامح ظلام للعلاج

الطبيعي، ورجب قطب محلل الأداء، ومنصور أحمد مدير المنتخب، وشريف الشمرلي مدير المنتخبات الوطنية.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة 14 لاعبا وهم :

عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.