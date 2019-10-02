التايكوندو ينعى وفاة فرج العمري رئيس الاتحاد الأسبق

تقدم الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم واعضاء مجلس الادارة والعاملين بالاتحاد بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله كابتن فرج العمري - رئيس الاتحاد السابق داعيين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم

أهله الصبر والسلوان.

وكان العمري قد وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض اللعين.

وللعمري تاريخ حافل مع رياضة التايكوندو حيث حصل على الحزام الأسود الدولي ، والميدالية الفضية لبطولة كأس

العالم عام ١٩٨٦ والعديد من الميداليات والمشاركات في البطولات الأوليمبية والقارية والعربية، كما حصل على وسام رئيس الجمهورية للرياضة عام ١٩٨٦.

كما شغل مناصب عديدة في الاتحاد المصري كعضو ورئيس للاتحاد وحصلت مصر في عهده على ميدالية أولمبية والعديد من الميداليات الدولية وشهدت فترة رئاسته للاتحاد طفرة في رياضة التايكوندو بشهادة الجميع.