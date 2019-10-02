منتخب مصر للكرة الطائرة يحقق فوزه الثاني على التوالي في بطولة العالم أمام ايران

حقق منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة "رجال"، فوزا غاليا على نظيره الإيراني، بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما فحجر اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في اليابان.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25-22 / 26-24 / 25-18 / 26-24 .

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة قد استهل مشواره في البطولة، فجرأمس، بالفوز على أستراليا بنتيجة 3 / 1 ايضا ليحقق الفوز الثاني على التوالي.

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يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر الهولندى جيدو فيرمويلين ويعاونه المدرب أحمد عاشور، والدكتور أحمد سعودي طبيب الفريق، وسامح ظلام للعلاج

الطبيعي، ورجب قطب محلل الأداء، ومنصور أحمد مدير المنتخب، وشريف الشمرلي مدير المنتخبات الوطنية.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة 14 لاعبا وهم :

عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.