رياضة | الكشف عن موقف ميسي من مباراة برشلونة وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف ميسي من مباراة برشلونة وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية في أسبانيا موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة من المشاركة في مباراة فريقه اليوم أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "’س" الإسبانية إن ميسي لن يبدأ في مباراة الليلة بالتشكيل الأساسي لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة أن فالفيردي سيضع ميسي على مقاعد البدلاء، ولن يبدأ به في التشكيل الأساسي.