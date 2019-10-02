رياضة | اختبار لميسي لتحديد مدة مشاركته أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار لميسي لتحديد مدة مشاركته أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عدة اختبارات صباح اليوم الأربعاء، وذلك لتحديد مدة مشاركته أمام فريق إنتر ميلان، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الكامب نو" في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن ليو ميسي مّر صباح اليوم بالمزيد من الأختبارات من أجل تحديد إلى أي مدى يمكن أن يساعد برشلونة مساء اليوم و اعتمادًا على مشاعره، سيتصرف فالفيردي وفقًا لذلك".

وكان برشلونة قد تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه بوروسيا دروتموند بدون أهداف، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة إنتر ميلان أمام ضيفه سلافيا براج التشيكي.