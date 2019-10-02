رياضة | تفوق تاريخي للأهلي على الإنتاج الحربي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفوق تاريخي للأهلي على الإنتاج الحربي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مواجهة قوية ضد فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 - 2020.

الأهلي افتتح مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز علي فريق سموحة بهدف دون مقابل، بينما حقق الإنتاج الحربي فوزًا عريضًا على نادي مصر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولي من البطولة المحلية.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الإنتاج الحربي

- تقابل الأهلي مع الانتاج الحربي في 16 مباراة سابقة (15 مباراة بالدوري - مباراة وحيدة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر الفوز في 12 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، ولم يفز الفريق العسكري في أي مباراة ضد الأهلي خلال مواجهات الفريقين السابقة منذ صعوده للدوري الممتاز موسم 2009 - 2010.

سجل النادي الأهلي 25 هدفا هدفًا خلال مبارياته ضد الانتاج الحربي، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

البداية والنهاية "حمراء"

أول مباراة جمعت الأهلي مع الانتاج الحربي كانت في الدور الأول للدوري الممتاز موسم 2009-2010، وانتهت بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد سجله عماد متعب.

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أما أخر مواجهة جمعت الأهلي ضد الانتاج الحربي كانت في لقاء الدور الثاني بالدوري الممتاز بالموسم الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

هداف مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي

يتقاسم ثلاثي الأهلي محمد فضل وجونيور أجايي وعبد الله السعيد لقب "هداف" مواجهات الفريقين، وسجل كل منهما 3 أهداف خلال المباريات السابقة بينهما.

عملاء مزدوجون في الأهلي والإنتاج

ارتدى العديد من اللاعبين قميص الفريق الأول بالناديين الأهلي والانتاج الحربي أبرزهم: إسلام رشدي - لؤي وائل - أحمد شديد قناوي - عفروتو - محمد ناجي جدو - السيد الشبراوي - أحمد خيري.

أكبر انتصار في مواجهات الأهلي والإنتاج

أكبر انتصار حققه الأهلي على الانتاج الحربي كان بنتيجة 3-1 في لقاء الدور الأول بالدوري المصري موسم 2013-2014.