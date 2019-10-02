رياضة | بعد فضيحة توتنهام.. أقسى 10هزائم في تاريخ دوري أبطال أوروبا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة توتنهام.. أقسى 10هزائم في تاريخ دوري أبطال أوروبا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا عريضًا علي حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 7 - 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من، سيرجي جنابري (سوبر هاتريك)، وروبرت ليفاندوفيسكي (هدفين)، وجوشوا كيميتش في الدقائق 15، 45، 53، 55، 83، 87، 88، بينما جاءت ثنائية توتنهام عبر كل من، سون هيونج مين، وهاري كين في الدقيقتين 12، 61، ليتصدر العملاق البافاري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أقسي 10 هزائم في تاريخ دوري أبطال أوروبا:-

ستيوا بوخارست 11 - 0 كروسيدارز

تعرض فريق كروسيدارز الأيرلندي لهزيمة ساحقة أمام فريق ستيوا بوخارست الروماني بنتيجة 11/ 0 في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 1973.

فينورد 12 - 2 ريكيافيك بي أر

تغلب فريق فينورد روتردام الهولندي على فريق ريكيافيك بي آر الايسلندي بنتيجة 12 / 2 في لقاء الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 1969.

مانشستر يونايتد 10 - 0 أندرلخت البلجيكي

هزيمة ساحقة تلقاها فريق أندرلخت البلجيكي أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 10 / 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 26 سبتمبر لعام 1956.

ليدز يونايتد 10 - 0 لين أوسلو النرويجي

Advertisements

اكتسح فريق ليدز يونايتد الإنجليزي نظيره لين أوسلو النرويجي بنتيجة 10 / 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 17 سبتمبر لعام 1969 في

بنفيكا 10 - 0 ستاد دويدلانجي

– من الهزائم التاريخية التي لا تنسي في دوري أبطال أوروبا خسارة فريق ستاد دوديلانجي بطل لوكسمبورج بنتيجة 10 / 0 في دوري أبطال أوروبا عام 1965.

كما كرر بنفيكا فوزه التاريخي على بطل لوكسمبورج ولكن بنتيجة 10 - 1 في سبتمبر عام 1966.

بوروسيا مونشنجلادباخ 10 - 0 لارنكا القبرصي

خسر فريق لارنكا القبرصي بنتيجة 10-0 أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ 10 / 0 في دوري أبطال أوروبا عام 1970.

هيلسنكي 10 - 0 بانجور سيتي الويلزي

تعرض فريق بانجور سيتي الويلزي لهزيمة قاسية أمام فريق هيلسنكي الفنلندي بنتيجة 10/0 في الدور التمهيدي الثاني في موسم 2011-2012.

إبسويتش الإنجليزي 10 - 0 فلورينا المالطي

تلقي فريق فلوراينا المالطي هزيمة ثقيلة أمام فريق إبسويتش الإنجليزي بنتيجة 10 / 0 في دوري أبطال أوروبا عام 1962.