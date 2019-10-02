رياضة | برشلونة يغير اسم ليونيل ميسي

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غير نادي برشلونة الإسباني اسم قائده ونجمه ليونيل ميسي في القائمة التي أعلنها لمواجهة إنتر مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
ونشر برشلونة عبر حسابه على تويتر قائمته للمباراة، وبدلاً من كتابة ليونيل ميسي بجوار الرقم عشرة واستخدم مصطلح The Goat للإشارة للاعب الأفضل في العالم والتاريخ وسط منافسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو.
قائمة برشلونة ضد إنتر ميلان
1. Ter Stegen
2. N. Semedo
3. Piqué
4. I. Rakitic
5. Sergio
6. Todibo
8. Arthur
9. Suárez
10. The Goat
11. O. Dembélé
13. Neto
15. Lenglet
16. M. Wague
17. Griezmann
19. Aleñá
20. S. Roberto
21. F. De Jong
22. Vidal
24. Junior
27. C. Pérez
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان
حراسة المرمى: شتيجن
خط الدفاع: جونيور فيربو - لينجليت - بيكيه - سيميدو
خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج – آرثر ميليو
خط الهجوم: جريزمان - لويس سواريز - لوكاس بيريز
تشكيل إنتر المتوقع أمام برشلونة
حراسة المرمى: هاندانوفيتش
خط الدفاع: سكرنيار - دي فريج – جودين
خط الوسط: أسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - كاندريفا
خط الهجوم: أليكسيس سانشيز - لاوتارو مارتينيز