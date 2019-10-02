رياضة | التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة نظيره إنتر ميلان الإيطالي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي تضم أيضًا بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: جونيور فيربو - لينجليت - بيكيه - سيميدو

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج – آرثر ميليو

خط الهجوم: جريزمان - لويس سواريز - لوكاس بيريز

Advertisements

تشكيل إنتر المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرنيار - دي فريج – جودين

خط الوسط: أسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - كاندريفا

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز - لاوتارو مارتينيز