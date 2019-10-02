رياضة | حسام البدري وبركات في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري وبركات في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد بركات مدير المنتخب، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة اليوم الأربعاء.

وتقام قرعة البطولة القارية في قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول ٣ منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتنطلق البطولة القارية في مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.