رياضة | أزمة جديدة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت سعادته بالفوز على بوكا جونيورز بهدفين دون رد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

وقال جاياردو في تصريحات أبرزتها شبكة "tycsports" الأرجنتينية: "نملك لاعبين أذكياء ويلعبون المباريات بشجاعة واقتناع.. حقننا نتيجة جيدة للغاية على ملعب المونيمونتال، خاصة أننا نعرف كيف نلعب جيدًا خارج ملعبنا وكيف نواجه المواقف الصعبة، وهذا يعطينا الكثير من الراحة قبل الإياب في لا بومبونيرا".

وأضاف: "لقد حققنا فوزًا عادلًا، بعد أن تفوقنا خلال المباراة بحثًا عن الانتصار الذي غاب في مواجهة الدوري.. نحن فريق يميل إلى المخاطرة، وأحيانًا تتم مكافأتنا في المباريات وفي أحيان أخرى هذا لا يحدث، ولكن اليوم حصلنا على المكافأة التي نستحقها".

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وواصل مدرب ريفر بليت: "لقد سجلنا هدفين ولعبنا بشكل جيد للغاية وهذا هو السبب في أننا يمكن أن نكون هادئين وسعداء للغاية، أما البوكا فقد ركزوا على الركض في الهجمات المرتدة واستغلال المساحات التي تركناها في الدفاع.. عقب التقدم في المباراة مبكرًا كنا نبحث دائمًا عن هدف ثانٍ، ثم عقب تسجيل الهدف الثاني حاولنا إحراز هدف ثالث".

وأتم: "انتقادات مدرب بوكا جونيورز أن لاعبي الريفر يلقون بأنفسهم بحثًا عن ركلات الجزاء.. لن أخطئ في الرد على ذلك، لأنني لم أستمع لتصريحاته وأريد أن أعرف السياق الذي جاءت فيه هذه الكلمات".

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين من المقرر أن تقام يوم 23 أكتوبر على ملعب لا بومبونيرا.