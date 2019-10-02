سانشو يكشف انتقاله إلى مانشستر يوناتيد حال توفر هذه الحالة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كشفت تقارير ألمانية مطلع اليوم الأربعاء عن عدم اقتناع جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف القادم.



وقالت التقارير إن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مرتبط بقوة بالرحيل عن النادي الألماني خلال الصيف.

ويضيف الموقع انه يجب على اليونايتد تأمين بلوغ دوري أبطال أوروبا إذا أراد أن يحصل على أي فرصة للفوز بخدماته العام المقبل.

لكن يونايتد هو حاليا في غمرة أسوأ بداية له في دوري الدرجة الأولى منذ 30 عامًا بعد فوزه في اثنين فقط من مباريات الموسم حتى الآن، وهو يحتل المركز العاشر في الدوري الإنكليزي الممتاز وهو بالفعل على بعد ثلاث نقاط من المراكز الأربعة الأولى.