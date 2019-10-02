نجوم مصر القدامى فى تحدى جديد ببطولة العالم لرواد السلاح...

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جدة - عمرو شويل يدخل نجوم مصر القدامى فى تحدى خاص جدا مع أبطال العالم الأوليمبيين فى منافسات بطولة العالم لرواد السلاح التى تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 5 حتى 11 اكتوبر الجارى بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة . يمثل مصر فى اليطولة 20 لاعبا ولاعبة من نجوم الفراعنة السابقين أصحاب الصولات والجولات وهم سلاح سيف المبارزة خالد كابش ومحمد شعبان وحسام الشربينى ومحمد جمال الشيمى وأحمد شلبى . وفى سلاح الشيش عمرو الطويل وياسر إسماعيل وايمن منير والسيد سامى ومعروف بغدادى وصالح نصر . Advertisements وفى سلاح السيف ياسمين جاد ومنى مفرح وحنان صالح ووليد مهران وياسر نحمده ومها مراد وعباس عزت وأحمد حازم زين العابدين و رئيس اتحاد السلاح الحالى عبد المنعم الحسينى . ويحظى هولاء اللاعبين بتاريخ عريض مع لعبة السلاح أمثال أحمد حازم زين العابدين الذى مثل مصر فى أوليمبياد روما 1960 وكان عمره وقتها 17 عاما فقط والمكسيك 1968 وبطولة العالم للناشئين 1961 وبطولتى العالم للكبار تورينو 1961 وفيينا 1971 وهو الحائز على المركز الثامن فى بطولة العالم للسلاح للرواد المجر 2014 .

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