شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. تشكيل الأحمر المتوقع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المتوقع أن يدفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى مباراة الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من : "محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، أحمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور اجاي"
وتأهل الاهلى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6/0 كما فاز على سموحة فى الجولة الاولى للمسابقة بهدف دون رد .
والتقى الأهلي مع الإنتاج الحربى فى 16 مباراة سابقة (15 مباراة بالدورى - مباراة وحيدة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر الفوز فى 12 مباراة، وحسم التعادل 4 مباريات، ولم يفز الإنتاج الحربى فى أى مباراة جمعت الفريقين.
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