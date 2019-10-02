شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. تشكيل الأحمر المتوقع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .

ومن المتوقع أن يدفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى مباراة الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من : "محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، أحمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور اجاي"

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وتأهل الاهلى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6/0 كما فاز على سموحة فى الجولة الاولى للمسابقة بهدف دون رد .

والتقى الأهلي مع الإنتاج الحربى فى 16 مباراة سابقة (15 مباراة بالدورى - مباراة وحيدة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر الفوز فى 12 مباراة، وحسم التعادل 4 مباريات، ولم يفز الإنتاج الحربى فى أى مباراة جمعت الفريقين.