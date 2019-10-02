شكرا لقرائتكم منتخب مصر للكرة الطائرة يعتلي صدارة كأس العالم المقام فى اليابان مؤقتا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و جاءت نتائج الأشواط كالتالى : ( 25 /22) , ( 26 /24 ) , ( 25 /18 ) .( 26 /24) .

ويطمع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز فى مواجهاته المقبلة بالبطولة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميا .

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نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1 ، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى :( 25 /22) , (25 /21) , (25 /23) , ( 25 /18 ) .

ويستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.

وتضم قائمة المنتخب كلا من ،عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.