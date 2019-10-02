موعد مباراه ليفربول وريد بول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب أنفيلد مساء اليوم الأربعاء مباراة ليفربول وريد بول في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى نادي ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما خسر الفريق مباراة الجولة الأولى أمام نادي نابولي على ملعب الأخير في إيطاليا بهدفين دون رد.

وهذا في الوقت الذي يدخل فيه الفريق الضيف في مباراة ليفربول وريد بول، وهو الفريق النسماوي والذي حقق مفاجأة كبيرة بعد فوزه العريض على حساب فريق جينك البلجيكي بنتيجة 6-2 في لقاء الجولة الأولى، ويسعى ريد بول إلى محاولة خطف ولو نقطة من ملعب أنفيلد من أجل المحافظة على حظوظه في خطف واحدة من بطاقات التأهل من تلك المجموعة.

تبدأ مباراة ليفربول وريد بول في دوري أبطال أوروبا عند الساعة 21:00 بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة ليفربول ضد ريد بول على قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق على محمد علي .

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