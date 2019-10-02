شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف.. الخطة 5 لاستنساخ جيل ذهبى جديد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة النادى الأهلى فى اتباع أحدث الأساليب العالمية لتطوير أداء اللاعبين المتواجدين داخل القائمة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعدم الاكتفاء فقط بالتعاقد مع أفضل اللاعبين فى كل فترة انتقالات سواء الصيفية أو الشتوية.

وتحاول إدارة الأهلى تطوير الجوانب الفنية والطبية والبدنية للاعبين، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى الخاصة بالفريق، حتى يتم توفير الجو الملائم للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى من أجل تحقيق خططه وأحلام الجميع بتكوين فريق قوى يسيطر على البطولات خلال الفترة المقبلة، على غرار الجيل الذهبى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق.

لمعرفة تفاصيل الخطة 5 لاستنساخ جيل ذهبى جديد فى الأهلى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا