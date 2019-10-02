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البدرى وبركات يحضران قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اليوم الأربعاء.

 

وتقام قرعة البطولة القارية فى قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتى البطولة التى يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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وتقام البطولة القارية فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

 

وتشارك فى البطولة 8 دول هى مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالى.

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