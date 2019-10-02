شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكوندو ينعى الراحل فرج العمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، فرج العمرى رئيس الاتحاد الأسبق، الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع السرطان. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد نعى فيه العمرى .. بمزيد من الحزن والأسى Advertisements يتقدم عمرو سليم - رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالاتحاد بخالص العزاء لأسرة الراحل فرج العمرى رئيس الاتحاد السابق داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتة ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان. يذكر أن العمرى حاصل على الحزام الأسود الدولى والميدالية الفضية لبطولة كأس العالم عام 1986 والعديد من الميداليات والمشاركات فى البطولات الأولمبية والقارية والعربية وشغل مناصب عديدة فى الإتحاد المصرى كعضو ورئيس للاتحاد، وحصلت مصر فى عهده على العديد من الميداليات الدولية، كما حصل على وسام رئيس الجمهورية للرياضة عام 1986.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد التايكوندو ينعى الراحل فرج العمرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.