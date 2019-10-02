شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

ومن المتوقع أن يدفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى مباراة الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من : "محمد الشناوى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة وجونيور أجاى".

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6 / 0، كما فاز على سموحة فى الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد.

والتقى الأهلى مع الإنتاج الحربى فى 16 مباراة سابقة (15 مباراة بالدورى - مباراة وحيدة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر الفوز فى 12 مباراة، وحسم التعادل 4 مباريات، ولم يفز الإنتاج الحربى فى أى مباراة جمعت الفريقين.