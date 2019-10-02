شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رنيم أيمن.. محترفة نسائية.. تجمع بين الموهبة والشياكة والجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رنيم أيمن زكى، أحدث المحترفات المصريات لرياضة كرة القدم فى الخارج، بعدما انضمت مؤخرًا إلى صفوف نادى "سنتياجو ال مايور إكس" الإسباني للكرة النسائية.

وسافرت رنيم مؤخرًا إلى إسبانيا للانضمام على فريقها الجديد قادمة من وادى دجلة لمدة موسم قابل للتجديد، وتعشق رنيم أيمن صاحبة الـ17 عامًا كرة القدم وتمارسها وهى فى سن صغيرة بعدما فضلتها على ألعاب كثيرة.

كما أن رنيم تمتلك أسرة تؤمن بموهبتها وتشجعها على تحقيق أحلامها حيث إن والدها يحرص دائمًا على التواجد معها فى كل خطواتها من أجل الوصول إلى الاحتراف الخارجى.

وتجمع رنيم ما بين الشياكة والجمال حيث إنها تحاول أن تغير فكرة أن ممارسات الكرة لم يهتممن بأنفسهن وتؤكد اهتمامهن بالجانب الجمالى.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح جانب الجمال والشياكة فى حياة رنيم فضلاً عن حياتها العائلية فى الصور التالية:

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رنيم أيمن ووالدها



رنيم أيمن مع شقيقها