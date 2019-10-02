شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإنتاج الحربى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء مباراة مهمة مع نظيره الأهلى على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

ومن المتوقع أن يدفع مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بتشكيل مكون من "عامر عامر - أحمد شديد قناوى - محمد بازوكا - معاذ الحناوى - السيد الشبراوى - محمود عادل - مصطفى الجمل - محمد فييرا - موسى دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب".

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وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

وارتدى العديد من اللاعبين قميص الفريق الأول بالأهلى والإنتاج الحربى من قبل وإن كان معظمهم غير متواجد فى صفوف الفريقين حاليا، وأبرزهم إسلام رشدى، لؤى وائل، أحمد شديد قناوى، عفروتو، محمد ناجى جدو، السيد الشبراوى، وأحمد خيرى.