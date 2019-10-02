شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحجز مكانه فى المنتخب بعد استبعاد محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، مكانه فى قائمة المنتخب الوطنى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر ويتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا.

جاء ذلك بعدما تأكد خروج محمد صلاح من حسابات الجهاز الفنى أمام بتسوانا، بجانب خروج رمضان صبحى أيضًا الذى سينضم للمنتخب الأولمبى فى نفس التوقيت.

وتواصل حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب مع اللاعب الدولى محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التى يعانى منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضًا الاطلاع على برنامجه التدريبى، لمراعاة برنامجه العلاجى، لاسيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظًا عليه من أى مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

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واستقر البدرى على إعفاء محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.

جاء ذلك فى ظل الإستراتيجية الجديدة التى وضعها حسام البدرى بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين، والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب على حدة، ووضعها فى حسابات الجهاز الفنى فى مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.