5 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي في اللقاء الذي سيقام الليلة ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن فايلر سيجري خمس تغييرات في التشكيل من خلال عودة النجم التونسي علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من محمود وحيد والذي لعب مباراة كانو سبورت الأخيرة في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعود محمد هاني في الجبهة اليمنى ليكون بدلاً من أحمد فتحي والذي خاض المباراة الأخيرة أيضًا، كما ستشهد مباراة الإنتاج مشاركة حمدي فتحي في وسط الملعب ليكون بديلاً للمالي الشاب أليو ديانج والمستبعد من القائمة.

وستشهد التغييرات في الجانب الهجومي أيضًا حيث سيشارك محمد مجدي "أفشة" بدلاً من وليد سليمان، كما سيشارك رمضان صبحي بدلاً من أحمد الشيخ.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

جدير بالذكر أن الأهلي افتتح مشواره في الموسم الجديد بالفوز على سموحة (1-0)، في المقابل فاز الإنتاج الحربي على إف سي مصر بنتيجة (3-0).