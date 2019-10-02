ريفر بليت يضع قدمًا في نهائي كأس ليبرتادوريس بثنائية في شباك بوكا جونيورز

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

وضع فريق ريفر بليت قدمًا في نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه وغريمه بوكا جونيورز (2-0) في المواجهة الأرجنتينية الخالصة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وافتتح رافاييل سانتوس بوري التسجيل لريفر بليت بعد سبع دقائق من بداية المباراة بهدف أحرزه من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله إيجناسيو فيرنانديز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 70 .

وأنهى بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد نيكولاس كابالدو من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب بوكا جونيورز مساء الثلاثاء المقبل على أن يلتقي الفائز في مجموع المباراتين، في المباراة النهائية مع الفائز بالمواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين جريميو وفلامينجو البرازيليين.