منتخب مصر للطائرة يحقق انتصاره الثاني ببطولة العالم بالفوز على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ:
حقق منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال"، انتصاره الثاني على التوالي في بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان، بفوزه صباح اليوم الأربعاء، على منتخب إيران بنتيجة ٣-١.
الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة ٢٥-٢٢، قبل أن ينجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في الأشواط الثلاثة التالية بنتائج ٢٦-٢٤ و٢٥-١٨ و٢٦-٢٤.
وكان منتخب مصر قد افتتح مبارياته في بطولة العالم فجر أمس الثلاثاء بالفوز على استراليا بنتيجة ٣-١ أيضا.
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