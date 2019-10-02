منتخب مصر للطائرة يحقق انتصاره الثاني ببطولة العالم بالفوز على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ:

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال"، انتصاره الثاني على التوالي في بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان، بفوزه صباح اليوم الأربعاء، على منتخب إيران بنتيجة ٣-١.

الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة ٢٥-٢٢، قبل أن ينجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في الأشواط الثلاثة التالية بنتائج ٢٦-٢٤ و٢٥-١٨ و٢٦-٢٤.

وكان منتخب مصر قد افتتح مبارياته في بطولة العالم فجر أمس الثلاثاء بالفوز على استراليا بنتيجة ٣-١ أيضا.