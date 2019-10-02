محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على مواعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 05:30 ـ الإسماعيلي vs المصري ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 08:00 ـ الأهلي vs الإنتاج الحربي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. دوري أبطال أوروبا Advertisements 06:55 ـ سلافيا براج vs بوروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD 06:55 ـ جينك vs نابولي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 09:00 ـ برشلونة vs إنتر ميلان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 09:00 ـ ليفربول vs سالزبورج ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 09:00 ـ ليل vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD 09:00 ـ فالنسيا vs أياكس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD

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كانت هذه تفاصيل خبر ديربي القناة والأهلي محليًا وليفربول عالميًا.. أبرز مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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