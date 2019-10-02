رياضة | كريستيانو رونالدو يتلاعب بتاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتلاعب بتاريخ دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو يوفنتوس الإيطالي لإسقاط باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو هدفًا في شباك الفريق الألماني في الدقيقة الـ89 ليتم إضافة باير ليفركوزن إلى قائمة ضحاياه في دوري أبطال أوروبا ليصبح النادي رقم 33 الذي يسجل ضده في البطولة متساويًا مع راؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

Advertisements

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 127 هدفًا كما أنه أصبح أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات بعد فوزه في 102 مباراة، متجاوزًا إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق "101 انتصار" وهذا الموسم هو الرابع عشر على التوالي الذي يحرز فيه رونالدو في دوري أبطال أوروبا.