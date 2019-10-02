شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد بونجاح يتهم حكم مباراة الهلال والسد بالرشوة والان مع التفاصيل

هاجم لاعب السد القطري، بغداد بونجاح، الحكم العماني، الذي أدار مباراة فريقه مع الهلال السعودي، مساء أمس، محملاً إياها مسؤولية خسارة فريقه المذلة .

وقال بونجاح بعد الخسارة برباعية كاملة لهدف وحيد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا "تعرضنا لظلم تحكيمي كبير من الحكم العماني، أعتقد أن المباراة كانت كبيرة عليه، وكانت بحاجة لحكم ذو شخصية قوية وصارمة" .

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وأضاف "أين تقنية الفيديو في مباراة كبيرة بحجم نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهي التقنية التي تطبق في العديد من دوريات العالم من أجل العدل ولكي يحصل كل فريق على حقه" .

وتضاءلت حظوظ السد كثيراً بإمكانية التأهل إلى النهائي عقب خسارته بالأربعة من الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كما أن بطل الدوري القطري سيغيب عنه في مباراة العودة العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم بونجاح بسبب الإيقاف.