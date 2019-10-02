عدائون يهاجمون إتحاد ألعاب القوى الدولي بسبب فشل قطر

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

ألعاب قوي

كتب متابعات_الخليج 365

شنت العداءة البريطانية دينيز لويس، المتوجة بذهبية مسابقة السباعية في أولمبياد سيدني 2000، هجوما لاذعا على الاتحاد الدولي لألعاب القوى على خلفية فشل قطر في تنظيم المونديال العالمي لهذا الدورة .



وقالت "لم أتوقع أن يكون الأمر بهذا السوء. نريد رؤية الناس. الرياضيون يستحقون الجمهور لكي يبرزوا أفضل ما لديهم"، في إشارة إلى ضعف الجماهير في البطولة العالمية التي تستضيفها قطر حالياً .

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فيما رفض العداء الأميركي الأسطوري مايكل جونسون، الذي يعمل معلقا لصالح هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اعتبار أن ضعف إقبال الجمهور يعود إلى فضائح المنشطات التي واجهتها ألعاب القوى.

وكتب عبر حسابه على تويتر “الفشل في جذب جماهير جديدة لا علاقة له بالمنشطات”، مضيفا “تواجه رياضة الدراجات الهوائية مشكلة منشطات ضخمة، لكنها لا تزال تحظى بالشغف”.

ومن ناحية أخرى أثارت كاميرا جديدة مثبتة في مساند سباقات العدو حفيظة عداءات مشاركات في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة، إذ انتقدن تصويرهن من “زاوية غير مألوفة”. وفي هذا السياق، قالت العداءة الألمانية جينا لوكينكيمبر متسائلة “هل شاركت سيدة في تطوير هذه الكاميرا؟”.