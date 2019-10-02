شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. طموح فايلر يتحدى خبرة مختار لحسم الصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الإنتاج الحربي



يدخل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء أختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري ، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن مواصلة قطار انتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بعدما تأهل لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6/0 .

ويسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته فى ثانى ظهور له بمسابقة الدوري العام بعد الفوز على سموحة فى الجولة الاولى للمسابقة بهدف دون رد ، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدوري فى القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالى .

الأهلي ضد الإنتاج الحربي



رينيه فايلر، قاد الأهلي في 4 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، وأخيرًا كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد.

ويرغب فايلر بالاستمرار فى استخدام سياسة التدوير لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد وتقليل معدل الإصابات الذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة ، ويفتقد الأهلي لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة

الأهلي ضد الإنتاج الحربي



ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الانتاج الحربى مكوناً من محمد الشناوي، ايمن اشرف، رامي ربيعة، علي معلول، احمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور اجاي.

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على الجانب الأخر ، يسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة بهدف تعطيل قطار الأهلى المنطلق بقوة محلياً وأفريقيا ، ويعول مدرب الانتاج على الاستفادة من خبرات أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى ومحمد رجب وعامر عامر نجوم الفريق

وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الاهلى مكوناً من : "عامر عامر -احمد شديد قناوي - محمد بازوكا - معاذ الحناوي - السيد الشبراوي - محمود عادل - مصطفي الجمل - محمد فييرا - موسي دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب"