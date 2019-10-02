شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. التشكيل المتوقع للعجلات الحربية أمام الشياطين الحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الإنتاج الحربي فى الثامنة مساء اليوم الاربعاء مباراة هامة مع نظيره الأهلي على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام

ومن المتوقع أن يدفع مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربي بتشكيل مكوناً من : "عامر عامر -احمد شديد قناوي - محمد بازوكا - معاذ الحناوي - السيد الشبراوي - محمود عادل - مصطفي الجمل - محمد فييرا - موسي دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب"

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وكان الإنتاج الحربي قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ارتدى العديد من اللاعبين قميص الفريق الأول بالناديين "الأهلي والإنتاج الحربى"، أبرزهم إسلام رشدى، لؤى وائل، أحمد شديد قناوى، عفروتو، محمد ناجى جدو، السيد الشبراوى، وأحمد خيرى.