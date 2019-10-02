شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. التشكيل المتوقع للعجلات الحربية أمام الشياطين الحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.
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