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وفاة رئيس اتحاد التايكوندو السابق بعد صراع مع المرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فرج العامرى رئيس اتحاد التايكوندو السابق وبطل العالم السابق، بعد صراع مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية.

 

 

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يذكر أن العمرى حاصل على الحزام الأسود الدولى والميدالية الفضية لبطولة كأس العالم عام 1986والعديد من الميداليات والمشاركات في البطولات الأولمبية والقارية والعربية وشغل مناصب عديدة في الاتحاد المصري كعضو ورئيس للاتحاد وحصلت مصر في عهده على العديد من الميداليات الدولية، كما حصل علي وسام رئيس الجمهورية للرياضة عام 1986.

 

 

وكان بطلات مصر في التايكوندو قد قاموا بلفتة إنسانية رائعة عندما ظهرن في المعسكر الدولي العالمي المقام في صربيا مرتديات قمصان بيضاء تحمل صورة رئيس الاتحاد السابق فرج العمرى دعمًا له في رحلة كفاحه ضد المرض.

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